Fenerbahçe Guilherme için harekete geçti
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme için girişimde bulundu.
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