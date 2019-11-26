Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muric özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Malatya deplasmanında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
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