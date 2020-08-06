Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini böyle duyurdu!
Beşiktaş ile yollarını ayırdığını duyuran Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe kulüp binasında olduğunun öğrenilmesinin ardından resmi açıklama geldi. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Sarı lacivertliler, Gökhan Gönül transferini böyle duyurdu.
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