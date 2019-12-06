Fenerbahçe - Gençlerbirliği | İlk 11'ler
Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk ediyor. Sarı-lacivertliler mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkarken, Gençlerbirliği zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönme amacında. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu. .
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