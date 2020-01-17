Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı

Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bu maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde tamamlayan sarı-laciverliler, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Gaziantep’e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kafile, daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Maç öncesi Fenerbahçe'de Adil Rami ve Miha Zajc kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses da kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkarılamadığı için Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi."

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 18 Ocak 2020 Cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek, Serkan Ok ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü görev alacak.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Ocak 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN