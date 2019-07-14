Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı
Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry ?Rodrıgues'i 2 yıllığına kiraladı.
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