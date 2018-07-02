Fenerbahçe Fransız stoper Kurt Zouma ile temas halinde
Transfer harekatına hız veren Fenerbahçe'de hedef Chelsea'li oyuncu Kurt Zouma. Sarı-lacivertli ekip Fransız stoperle temasa geçti.
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