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Fenerbahçe fire vermedi

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe, 2 hafta aradan sonra galip geldi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü...

Fenerbahçe, zirve yarışında fire vermedi... Sarı-lacivertli ekip, 8. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti... Ersun Yanal'ın öğrencileri böylece 2 hafta aranın ardından 3 puan kazandı...

Fenerbahçe, bundan önceki iki maçta Galatasaray ile golsüz berabere kalmış, ardından Antalyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu... Bu 2 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor galibiyetiyle zirve yarışında geriye düşmedi... Puanını 14'e çıkartan sarı-lacivertliler, lider Aytemiz Alanyaspor ile aradaki 3 puan farkı da korudu...

Sezonun ilk iki haftasını lider kapatan Fenerbahçe, daha sonra zirveyi Aytemiz Alanyaspor'a kaptırmıştı... Teknik Direktör Ersun Yanal'ın hedefi, önümüzdeki 3 hafta içinde zirveyi yeniden ele geçirmek...

öte yandan Fenerbahçe, İstanbul dışındaki ilk galibiyeti de Denizli'de aldı... Sarı-lacivertli ekip, İstanbul dışındaki ilk mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu... Fenerbahçe, diğer deplasman maçlarını Medıpol Başakşehir ve Galatasaray'a karşı oynamıştı...

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22 Ekim 2019 , Salı
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