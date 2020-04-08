Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor
Fenerbahçe Kulübü, antrenmanlarına videokamera sistemiyle devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, futbolcuların evlerinden çalışma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o keyifli görüntüler...
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