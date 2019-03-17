Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.
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