Fenerbahçe Eljif Elmas'ı bekliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Eljif Elmas'a çevrildi. Genç yıldızın satışından elde edilecek parayla sarı lacivertli ekip listesindeki 3 isme imza attıracak.
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