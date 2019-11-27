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Fenerbahçe Edin Visca için ısrarcı

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde de Visca ile ilgilenmiş ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı.

Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Boşnak yıldız için yeniden girişimlere başladı.

Başakşehir ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin ocak ayında önceliğinin Visca olacağı ve imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldız futbolcu için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.

Medipol Başakşehir'de dokuzuncu sezonunu geçiren Visca istikrarlı futbolu ve skora katkısı ile ön plana çıkıyor. Boşnak futbolcu, bu sezon 12 lig maçında 3'er gol ve asistlik performans sergiledi.

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27 Kasım 2019 , Çarşamba
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