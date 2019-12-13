Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u yenebilir mi?
Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Fenerbahçe deplasmanda lider Sivasspor'u yenebilecek mi? İşte detaylar...
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