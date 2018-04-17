Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden önce Kadıköy'de neler yapılır?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi yaklaşırken A Spor ekibinden Evren Yavuz ve Kadir Mercan derbi öncesi Kadıköy'e gelen taraftarların nasıl vakit geçirebilecekleriyle ilgili bir izlenim bandı hazırladı.
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