Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden önce Kadıköy'de neler yapılır?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi yaklaşırken A Spor ekibinden Evren Yavuz ve Kadir Mercan derbi öncesi Kadıköy'e gelen taraftarların nasıl vakit geçirebilecekleriyle ilgili bir izlenim bandı hazırladı.