Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Samandıra alev aldı!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. İşte o anlar...
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