Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı
Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı. İşte kupa merasiminden görüntüler...
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