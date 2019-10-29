Fenerbahçe beklenen düzeye geldi

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle istenen seviyeye geldi...

Sarı-lacivertli ekip sezona iki galibiyetle başlamasına rağmen üst üste gelen sakatlıklarla vites düşürdü. Teknik direktör Ersun Yanal, savunmada ve kanatlarda gerçek mevkiisinde olmayan oyuncuları kullanmak zorunda kaldı. Yanal, zaman zaman oynanan futbol ve kadro tercihleri sebebiyle de eleştirilerin odağında oldu.

Ancak sakatların iyileşmesiyle birlikte Ersun Yanal da ideal 11'ine kavuştu. Böylece Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısında sahanın her yerinde çok etkili bir futbol sergiledi. Böyle olunca sarı-lacivertliler 5-1 gibi farklı bir skorla galip geldi.

Max Kruse sakatlığı sebebiyle forma giymese de Emre, Ozan ve Gustavo'dan oluşan orta sahasıyla rakibine nefes aldırmayan Fenerbahçe, Garry Rodrigues ve Moses'ın geri dönmesiyle de hücumda daha etkili oynadı.

Fenerbahçe, oynadığı futbolla rakiplerine zirve yarışının en iddialı ekiplerinden bir olduğu mesajını da verdi.