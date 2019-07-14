Fenerbahçe aşkı engel tanımadı
Düzce'de yaşayan ALS hastası Erkan Genç, hastalığına ve soğuk hava şartlarına rağmen Topuk? Yaylası'na giderek Fenerbahçe antrenmanını izledi.
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