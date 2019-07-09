Fenerbahçe Altay Bayındır'ı böyle duyurdu
Fenerbahçe, son olarak Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, genç file bekçisinin transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bu video ile duyurdu.
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