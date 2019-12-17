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Fenerbahçe ağır yara aldı

Haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe'nin lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı... Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki kötü gidişi de sürüyor.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı...

Sarı-lacivertliler deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'a mağlup olarak 25 puanda kaldı.. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin zirve ile arasındaki puan farkı böylece 8'e çıktı... Sarı-lacivertlilerin ligin ilk yarısını lider bitirme şansı kalmadı.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de aynı zamanda Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozuldu. Sarı-lacivertliler Sivas deplasmanında galip gelseydi, evinde mağlup olan Beşiktaş'ın da bir puan üzerine çıkacaktı.

Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki kötü performansı da sürüyor... Ersun Yanal'ın öğrencileri dış sahada şu ana kadar oynadıkları 8 maçta 15 puan kaybetti. Deplasmanda sadece 2 kez galip gelebilen Fenerbahçe, 3 kez berabere kaldı ve 3 kez yenildi.

Fenerbahçe, ayrıca deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Sırasıyla İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildi, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı, Son olarak Demir grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.

Ersun Yanal'ın öğrencileri bu sezon deplasmanda sadece Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor'u aynı skorla 2-1 yendi.

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17 Aralık 2019 , Salı
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