Fenerbahçe 4 yıl sonra zirvede
Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4 yıl sonra liderliğe yerleşti.
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