Fenerbahçe 10 numarasını buldu! | Video haber
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 10 numarayı ortaya çıktı. İki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima ile gizli bir şekilde temasa geçen sarı lacivertli yönetim bu transferde çok ısrarcı.
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