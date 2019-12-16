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Fenebahçe o teknik adamla temas kurdu! Ersun Yanal...

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Uzundurukan, "Ersun Yanal'ın formsuz olduğunu ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe'nin hoca arayışlarında olduğunu hatta teknik direktör Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim. Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'un gelebileceğini söylediği ancak ilk görüşmede 8 milyon euroluk bir rakam masaya koyduğunu ve bir transfer bütçesi istediğini öğrendim. Ali Koç'un hedefinin böyle bir teknik direktör olduğunu, Jesus olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

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16 Aralık 2019 , Pazartesi
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