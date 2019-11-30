Fenebahçe kafilesi Bornova Stadı'na ulaştı

Fenerbahçe İzmir'de 18 yıldır kazanamıyor

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Hedefler 3 puan

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.