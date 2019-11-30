Fenebahçe kafilesi Bornova Stadı'na ulaştı
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe 3 puan mücadelesi verecek. Sarı-lacivertliler kazanıp zirve koşusuna devam etmek isterken ev sahibi Göztepe taraftarının da desteğiyle sahasında kazanmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli ekip stada ulaştı.
Fenerbahçe İzmir'de 18 yıldır kazanamıyor
İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Hedefler 3 puan
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i
- Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!
- Karar verildi! Fenerbahçe'den 2020 revizyonu
- Malatyaspor maçı sonrası karar! Yanal yıldız ismin üstünü çizdi
- Ozan Tufan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İhale bana kaldı
- Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...
- Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercih
- Puan kaybının nedeni Galatasaray!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.