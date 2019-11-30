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Fenebahçe kafilesi Bornova Stadı'na ulaştı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe 3 puan mücadelesi verecek. Sarı-lacivertliler kazanıp zirve koşusuna devam etmek isterken ev sahibi Göztepe taraftarının da desteğiyle sahasında kazanmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli ekip stada ulaştı.

Fenerbahçe İzmir'de 18 yıldır kazanamıyor

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Hedefler 3 puan

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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