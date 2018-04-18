Felipe Melo'nun karizma yerlerde!
Palmeiras'ta top koşturan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Botafogo maçında yediği çalımla gündeme geldi.
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