Felipe Melo'dan muhabire tepki!
Felipe Melo, maç sonunda muhabirle arasındaki tartışma hakkında konuştu: "Orada sorular soruluyor ve cevap vermek zorundayız. Maçın sonucundan bağımsız olarak hiçbir sorudan kaçmam. Orada bir takım arkadaşımı suçlayamazdım. Soyunma odasında yapılması gerekeni yapıyoruz."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte 2018-2019 sezonu formaları
- G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
- Forvete Mame Biram Diouf!
- Galatasaraylı Feghouli Katarlıları şok etti! "Biz bile veremeyiz"
- İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
- Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom
- Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
- Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!