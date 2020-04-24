Felipe Melo ve eşi Roberta'dan ilginç egzersiz
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, eşi Roberta Melo ile birlikte yaptığı ilginç egzersizi sosyal medya hesabından paylaştı.
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