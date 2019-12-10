Felipe Melo İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Felipe Melo'nun açıklamaları:



Şampiyonlar Ligi'nde matematiksel olarak bir şansımız kalmadı ama daha önce de Galatasaray zor zamanlar yaşadı. Takımın başında Terim var ve ona güveniyoruz.

Türkiye benim her zaman kalbimde. 15 sene Avrupa'da oynadım ama burası benim evim. Sadece kısa bir ayrılık oldu, tekrar geldim evimdeyim. Burayı çok seviyorum.

Palmeiras ile sözleşmem var, onlar da beni çok seviyor ama gelecek ne gösterecek bilemeyiz. Kalbimde her zaman Galatasaray var, ne olacağını bilemeyiz.

Fenerbahçe maçlarından çok iyi hatırlarsınız, ben çok şov yaptım. Artık şovu taraftarlarımızdan bekliyorum, artık onlar bizi ağırlayacak. En büyük Cimbom.