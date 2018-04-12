Felipe Melo bu faulle büyük tepki çekti
Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, bu kez de Palmeiras ile Boca Juniors arasında oynanan maçta rakibine yaptığı sert müdahaleyle gündeme geldi.
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