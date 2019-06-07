Fejsa'nın maliyeti belli oldu
Transferde en çok öne çıkan isim olan Ljubomir ?Fejsa'nın ?Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu. Fejsa bonuslarla birlikte Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon ?Euro'ya mal olacak.
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