Fejsa adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe, Sırp ön libero Ljubomir Fejsa'nın transferinde önemli aşama kaydetti.
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