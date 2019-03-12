Feghouli kariyer rekoru kırdı
Galatasaray'da Antalyaspor maçında attığı golle resmi maçlarda 8 gole ulaşan Sofiane Feghouli, kariyer rekoru kırdı.
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