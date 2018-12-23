Feghouli: "Bu sezonda şampiyon olacağız"

Galatasaray'ın Sivaspor karşısında aldığı galibiyet sonrası Sofiane Feghouli A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Feghouli'nin açıklamaları şöyle;

İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Bu hafta bizim için çok önemliydi. Başakşehir'i takip ediyor olmak ve puan farkını azaltmak bizim için çok önemliydi. Bütün hafta bunun bilinciyle çalıştık ve iyi bir oyun ortaya koyduğunuzu düşünüyorum, bunun ardından da üç puan geldi. Artık bir hafta aranın ardından yeniden çalışmaya başlıcaz ve inşallah bu sezonuda şampiyon olarak tamalayacağız.

Hocamın bana şans vermediği dönemlerde ben iyi bir çalışma ortaya koydum ve son haftalarda da hocam bu çalışmanın karşılığnda bana forma şansı verdi bende bunun karşılığını vermeye çalışıyorum bugünde attığım golden ötürü çok mutluyum.