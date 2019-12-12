"Federasyonun koyduğu kurallara uyan kulüpler cezalandırılıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ana Haber programında spor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Federasyonun koyduğu kurallara uyan kulüpler cezalandırılıyor." ifadelerini kullandı.
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