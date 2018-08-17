A Spor'un tecrübeli yorumcularından eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan canlı yayına telefonla bağlanarak sarı kırmızılı ekibin Emre Akbaba transferini yorumladı. Turhan, Fenerbahçe'nin transfer için devreye girmesini büyük bir hata olarak değerlendirirken 25 yaşındaki yıldız oyuncu için "Adam gibi adam" ifadelerini kullandı.