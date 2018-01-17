F.Bahçe'de transfer müjdesi: "Her iki kanatta da oynayan..."
Aspor'da açıklamalarda bulunan Emre Bol, Fenerbahçe'nin her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu alabileceğini açıkladı.
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