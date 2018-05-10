F.Bahçe'de kupa finali öncesi çifte şok
Fenerbahçe'nin Teleset Mobilya Akhisarspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı final öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bu akşam Diyabakır Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sahaya çıkması beklenen fakat ağrıları yeniden nükseden Nabil Dirar ve Mehmet Ekici kadrodan çıkarıldı.
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