F.Bahçe'de golcüler hayal kırıklığı yaratıyor

Fenerbahçe'de forvet hattı gol yollarında zorlanıyor... Sarı lacivertli ekibin golcüleri Fernandao, Janssen ve Soldado toplamda sadece 10 gol kaydederek takıma yeterli katkıyı veremedi. 26 hafta sonunda rakip filelere 49 gol gönderen Fenerbahçe'de bol gollerin sadece 10'u forvetlerden geldi.