F.Bahçe transferde Ada'ya yöneldi
Videoyu Daralt

F.Bahçe transferde Ada'ya yöneldi

Son olarak Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu sezon Ayew ve Slimanı'nin ardından İngiltere'den 3. transferini gerçekleştirdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
28 Ocak 2019, Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN