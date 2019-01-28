F.Bahçe transferde Ada'ya yöneldi
Son olarak Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu sezon Ayew ve Slimanı'nin ardından İngiltere'den 3. transferini gerçekleştirdi.
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