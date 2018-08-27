F.Bahçe Marco Fabian'ın transferinden vazgeçti
Fenerbahçe, Marco Fabian transferinden vazgeçti! Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelen Meksikalı 10 numara, bu sabah yapılan sağlık kontrolünden geçemedi. Kronik bel fıtığı olduğu anlaşılan oyuncunun ilerleyen zamanlarda uzun süre forma giyememe riski bulunması sebebiyle Fenerbahçe transferden vazgeçti. Fenerbahçe SK, internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Meksikalı futbolcu Marco Fabian’ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul’a getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
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