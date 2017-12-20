 F.Bahçe-Karabük maçında Fair-Play örneği – Fotomaç TV
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    F.Bahçe-Karabük maçında Fair-Play örneği

    21 Yaş Altı Ligi 16. hafta maçında F.Bahçe, sahasında Karabük ile 2-2 berabere kalırken, maçta Fair-Play örneği yaşandı. F.Bahçeli bir futbolcu yerdeyken gol atan Karabüklü oyuncular, daha sonra rakibine gol şansı verdi. F.Bahçeli Serhat ise topu auta gönderdi.

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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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