F.Bahçe-Karabük maçında Fair-Play örneği

21 Yaş Altı Ligi 16. hafta maçında F.Bahçe, sahasında Karabük ile 2-2 berabere kalırken, maçta Fair-Play örneği yaşandı. F.Bahçeli bir futbolcu yerdeyken gol atan Karabüklü oyuncular, daha sonra rakibine gol şansı verdi. F.Bahçeli Serhat ise topu auta gönderdi.