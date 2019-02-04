"F.Bahçe en azından Avrupa'da..."
A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programına konuk olarak katılan Emre Bol, Fenerbahçe'nin alabileceği tek kupa olarak Türkiye Kupası'nın kaldığını fakat oradan da elendiğini söyledi. Bol ayrıca, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde ilerleyebilecek kadroya sahip olduğunu belirtti ve "Fenerbahçe en azından Avrupa'da yarı final ya da final görsün de yüzümüzü güldürsün" dedi.
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