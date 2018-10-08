''F.Bahçe, Cocu'ya sabrederse geleceği kazanır''
Fenerbahçe'deki son gelişmeleri A Spor Ana Haber'e yorumlayan Ümit Özat "Fenerbahçe, Cocu'ya sabrederse önündeki yılları kazanır" yorumunda bulundu.
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