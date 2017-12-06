 Fatma Zehra Köse mest etti – Fotomaç TV
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    Fatma Zehra Köse mest etti

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    Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, A Spor'da söylediği şarkıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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