Fatma Zehra Köse mest etti
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, A Spor'da söylediği şarkıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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