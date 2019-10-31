Fatih Terim'li Galatasaray'ın kabus sezonu

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'ın başında 11. kez sezon başlangıcı yapan Fatih Terim, hiç böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmamıştı.

5. haftadan sonra görevine son verildiği 2013-2014 sezonu dışında deneyimli çalıştırıcı, daha önceki 9 sezonun ilk 9 haftalarında en az 14 puan toplamıştı. Terimli Galatasaray, bugüne kadarki en kötü performansını 1997-1998 sezonunun ilk 9 maçında 14 puan alarak yaşamıştı.

Sarı-kırmızılılar, gol yollarında da son 30 sezonunun en başarısız dönemini yaşıyor. 9 haftada 9 kez ağları havalandıran Galatasaray, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın başarısız gidişi sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da sürüyor... Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Galatasaray, galibiyetle tanışamazken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 3 karşılaşmada da gol atamadı.