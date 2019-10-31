Fatih Terim'li Galatasaray'ın kabus sezonu
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk 9 hafta itibariyle en kötü dönemini geçiriyor... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 13 puanda kaldı. Topladığından daha fazla puan kaybeden Galatasaray, rakiplerine 14 puan kaptırdı.
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'ın başında 11. kez sezon başlangıcı yapan Fatih Terim, hiç böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmamıştı.
5. haftadan sonra görevine son verildiği 2013-2014 sezonu dışında deneyimli çalıştırıcı, daha önceki 9 sezonun ilk 9 haftalarında en az 14 puan toplamıştı. Terimli Galatasaray, bugüne kadarki en kötü performansını 1997-1998 sezonunun ilk 9 maçında 14 puan alarak yaşamıştı.
Sarı-kırmızılılar, gol yollarında da son 30 sezonunun en başarısız dönemini yaşıyor. 9 haftada 9 kez ağları havalandıran Galatasaray, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti.
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın başarısız gidişi sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da sürüyor... Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Galatasaray, galibiyetle tanışamazken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 3 karşılaşmada da gol atamadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray taraftarının Fatih Terim isyanı! 'Küme düşür bizi'
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!
- İşte Galatasaray'ın yeni yengesi!
- Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar
- Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!
- Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!
- İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
- Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.