Fatih Terim'in rekorlar sezonu
Galatasaray'ın hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de mutlu sona ulaştığı sezonda teknik direktör Fatih Terim, birçok alanda rekorlar kırarak başarılarına yenilerini ekledi.
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