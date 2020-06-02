Fatih Terim'in kadro alternatifleri arttı!
Sezon boyunca sakatlık sorunları yaşayan Galatasaray'da eksik futbolcunun kalmaması Teknik Direktör Fatih Terim'i sevindiriyor. Tecrübeli teknik adam özellikle hücum bölgesinde bol alternatife sahip...
Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 maçını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Corona virüsü salgını öncesi yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar Florya'da çalışmalarına kondisyon yükleme ile başladı ve genellikle günde çift idman ile yüklemeleri tamamladı.
Taktik çalışmalara da başlayan Galatasaray şampiyonluk yolunda zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir ile kritik maçlara çıkacak. Teknik Direktör Fatih Terim şimdiden alternatif planlara geçerken, en çok sevindiği konu hücumdaki zenginlik.
Ligin son 10 maçında tam sekiz galibiyet alan Cimbom sezon boyunca sakatlık sorunları yaşadı. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada tam takım haline gelen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, Florin Andone ve Adem Büyük'ün form tutmasından dolayı oldukça memnun. Kalan periyotta 4-4-2 sistemine dönmeyi düşündüğü öğrenilen terim b planını hazırda tutuyor.
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