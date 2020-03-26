Fatih Terim'in hikayesi
Deneyimli teknik adam Fatih Terim Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol takımı ile sayısız zaferler kazanmış, adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. 2000 yılında Galatasaray'ın müzesine Avrupa'nın en prestijli kupalarından UEFA Kupası'nı götürmüş, 1996 senesinde A Milli futbol takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılmış, 2008 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise ay yıldızlı formayı yarı finale kadar taşımıştır. İşte Türk futboluna sayısız oyuncu ve başarı sığdıran Fatih Terim'in hikayesi...
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