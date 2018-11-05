Fatih Terim'in 'hakem' açıklamaları
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemler hakkında konuşmazken son Fenerbahçe derbisi sonrasında hakemler ve VAR uygulaması konusunda açıklamalar yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?
- Ozan Kabak tartışması! Taraftarlar bölündü
- Sosyal medyanın derbi tepkileri!
- Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!
- 2000 ruhu geri dönüyor!
- İşte Garry Rodrigues'in performansını düşüren nedenler
- Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdat'ın o anları...
- Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı