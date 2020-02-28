Fatih Terim'in gözü kariyer rekorunda
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de gelecek 3 maçı kazanarak galibiyet serisini 10 haftaya çıkarmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce en fazla üst üste 9 karşılaşmadan galip ayrılmıştı.
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